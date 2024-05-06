Детский парк устроит праздничную торговлю 1 июня

Желающим торговать придется побороться за такое право.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» известило заинтересованных лиц об организации с 1 по 2 июня 2024 года праздничной торговли на своей территории. Всего будет отведено 15 торговых мест, за которые желающим придется побороться. В зависимости от специализации стоимость размещения одного объекта праздничной торговли за один день составляет: реализация игрушек и сувениров – 15 466,9 рубля, реализация кондитерских изделий, поп-корна, сладкой ваты, мороженого и напитков – 9666,82 рубля. выездные объекты общественного питания (с шашлыком) – 10 788,86 рубля.

Организатором праздничной торговли является комиссия по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли, состав которой утвержден приказом директора МБУК «Детский парк». Извещение об организации праздничной торговли является публичной офертой. Ее условием является то, что договоры на размещение нестационарных торговых объектов при проведении культурно-массовых и иных мероприятий на территории Детского парка будут заключаться с первыми откликнувшимися лицами.

Также по условиям, внешний вид нестационарного объекта должен соответствовать тематике праздничного мероприятия. Передача или уступка прав по договору третьим лицам либо осуществление третьим лицом торговой деятельности не допускаются. К заявке на право торговли надо будет приложить пакет документов, в том числе ассортиментный перечень товаров и фотографии торгового оборудования. Заявки на участие в праздничной торговле будут принимать по 28 мая включительно.

Также утвержден перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли. В него включены: сувенирная продукция, изделия народного художественного промысла, игрушки и шары, кондитерские выпечные (без кремовых начинок) и прочие изделия, безалкогольные напитки, включая чай и кофе, мороженое и кулинарная продукция предприятий общественного питания.

Торговцам необходимо иметь чистую сборно-разборную тентовую палатку, зонты, холодильное оборудование, столы и стулья для посетителей, достаточное количество торгового инвентаря, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора и другие предметы материально-технического оснащения, необходимые для выездной торговли. Для жарки шашлыка разрешено использовать только готовый древесный уголь и металлические шампуры.

ИА «Орелград»