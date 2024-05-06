В Орле оценили уровень современности школ

Не все образовательные организации отвечают качественным критериям.

В Орле доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве школ по итогам 2023 года составила 87,93 процента. Ожидается, что по итогам 2024 года показатель не изменится, а в 2025 и 2026 году начнет расти и в результате достигнет отметки в 92,61 процента. Такие сведения содержатся в отчете мэра города Орла об итогах деятельности за 2023 год.

Сообщается, что в минувшем году из 16-ти качественных критериев, использующихся в данном расчете, требованиям по 12-ти отвечают все 100 процентов школ, а это 44 организации. Требованиям остальных четырех критериев отвечают не все учреждения. Так, условия для беспрепятственного доступа инвалидов имеют 29 организаций, пожарные рукава и краны – 21 организация, спортивные залы – 43 организации (одна из школ использует помещение, приспособленное под спортивный зал).

Также в городе насчитали 16 организаций, зданиям которых требуется капитальный ремонт. То есть, они тоже не соответствуют одному из качественных критериев. Однако власти отмечают, что в трех учреждениях уже начат капитальный ремонт, который планируется закончить в 2025 году. По прогнозам мэрии, в 2025 и 2026 годах не будут соответствовать требованиям 13 учреждений. Согласно приведенной статистике, в 2023 году численность учащихся в Орле составляла 36 894 человек, из них во вторую смену занимались 10 135 человек. В 2024 году численность учащихся оценивается в 37 041 человек, во вторую смену занимаются 10 282 человек.

«Численность учащихся увеличивается в связи со строительством новых жилых кварталов в городе Орле, а также зачислением в общеобразовательные организации города детей, проживающих на территории Орловского муниципального округа, – поясняется в отчете. – Значение показателя не уменьшается, несмотря на введение в эксплуатацию новой школы на 1225 мест по улице Зеленина. В связи с проведением капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций образовательная деятельность осуществляется на базе других школ города Орла».

ИА «Орелград»