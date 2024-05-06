Дорога в деревне Крутая гора оказалась не крутой

Там отсутствует стационарное электроосвещение.

Также на объекте не оказалось пешеходных дорожек. Нарушения выявила прокуратура.

Населённый пункт находится в Орловском муниципальном округе. Трасса располагается по местной улице Придорожной.

Данный участок входит в состав межмуниципальной автодороги «Орёл – Тамбов» – Крутая гора – Малая Рябцева»». За него отвечает «Орелгосзаказчик». Однако учреждение не принимает должны мер к обустройству объекта и исправлению ситуации.

В связи с этим прокуратура составила исковое заявление, которое обязывает профильный областной департамент выделить необходимые денежные средства, а «Орёлгосзаказчик» – провести нужные работы. Заводской суд Орла удовлетворил данные требования.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»