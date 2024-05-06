Орловским ветеранам выплатили по 10 тысяч

6.5.2024 | 12:26 Новости, Общество

Выплата полагается ко Дню Победы.

Фото: oreloblsovet.ru

Об этом рассказали в областном отделении Социального Фонда России.

В СФР уточнили, что получателями выплаты стали 68 жителей Орловской области. Она полагается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Деньги пришли им вместе с очередными пенсиями.

Средства выплачивались в беззаявительном порядке. Выплата устанавливается на основании данных, которые имеются в распоряжении Фонда.

Год назад выплаты ко Дню Победы получили 104 ветерана и инвалида Великой Отечественной войны из Орловской области.

ИА «Орелград»


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