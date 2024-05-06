Бастрыкин потребовал доклад по делу орловского сироты

6.5.2024 | 13:25 Закон и порядок, Новости

Житель Орловщины связался с приёмной главы СК через интернет.

Фото: приёмная Председателя СК России

Обращение поступило через официальный аккаунт приёмной Александра Бастрыкина «ВКонтакте».

Известно, что его автор – 42-летний мужчина. При этом он обращался в СК не в первый раз.

Мужчина является уроженцем Киргизии. До 15 лет он жил на территории данной страны и воспитывался в местном детском доме. Затем сирота переехал в Орловскую область к своему попечителю.

Однако до настоящего времени орловец не может добиться, чтобы чиновники включили его в очередь на бесплатное жильё для сирот. По этому поводу орловское Управление Следственного комитета возбуждало уголовное дело. Однако затем его прекратили.

Пока что Бастрыкин затребовал от руководителя орловского Управления доклад о результатах данного дела и основаниях его прекращения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»


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