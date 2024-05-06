Латынину поручили отчитаться за «ответственных застройщиков»

Член правительства Орловской области должен предоставить информацию губернатору.

Вопрос об обеспечении жильем отдельных категорий граждан в рамках реализации госпрограмм рассмотрели на заседании правительства 6 мая. Руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин рассказал, сколько потрачено средств на жилье для молодых семей, многодетных и «чернобыльцев». В целом на «Стимулирование социального жилищного строительства» в 2023 году направлен 651 млн рублей, в 2024 будет на 6% больше. Однако формат отчета «за деньги» не устроил заместителя губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова. Нужно было сначала назвать цели государственных программ, целевые индикаторы, которые стоят, подчеркнул он.

«Достигли мы их или не достигли? Второе. Помимо денег у нас есть другие инструменты для реализации этих программ, которые сформированы законодательной базой Орловской области и федеральной», – подчеркнул Вадим Тарасов.

Это комплексное развитие территорий, в рамках которого расселяются граждане из ветхого жилья, а также программа «Ответственной застройщик», где в обмен предоставление земли без торгов передают 10% площади жилья на расселение аварийных домов и обеспечение сирот.

«Прошу план по этим направлениям предоставить губернатору», – сказал Вадим Тарасов.

В докладе Сергея Латынина прозвучало, что в рамках мероприятий по обеспечению жильем многодетных семей в 2023 году 11 многодетным семьям представлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения на сумму 18,4 млн рублей. На 2024 год на обеспечение данных категории граждан предусмотрено 19,7 млн рублей. Выданы свидетельства восьми многодетным семьям. Средства областного бюджета распределены в полном объеме. Жилищная субсидия может быть использована для приобретения готового жилого помещения или объекта долевого строительства, для индивидуального жилищного строительства, для оплаты первоначального взноса или погашения долга по ипотечным кредитам. Срок реализации жилищной субсидии – шесть месяцев.

В 2023 году за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на предоставление государственных жилищных сертификатов гражданам, подвергшимся радиации на Чернобыльской АЭС и гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера, было использовано 14,3 миллиона рублей, улучшив жилищные условия четыре семьи. В 2024 году на предоставление государственных жилищных сертификатов по данному направлению предусмотрено 20,6 миллиона рублей. В настоящее время проходит процедура актуализации документов граждан, отметил Сергей Латынин.

В рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 2023 году свидетельство на приобретение жилых помещений получили 25 молодых семей. Исполнение мероприятий составило 21,7 миллиона рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджета. В 2024 году планируется улучшить жилищные условия 20 семей по данному направлению на сумму 25,3 миллиона рублей. Свидетельства на приобретение жилья выданы до 1 марта. Срок действия свидетельства составляет семь месяцев. В настоящее время социальные выплаты реализованы уже двумя семьями.

Обеспечение жилыми помещениями граждан в 2024 году будет продолжено. На реализацию государственной программы в целом в текущем году предусмотрено 690,9 миллиона рублей. Это на 6% выше уровня 2023 года. Департаментом ЖКХ ТЭК и энергосбережения на постоянной основе обеспечивается информирование граждан о действующей государственной программе и условиях участия, в том числе в социальных сетях на странице департамента. Получить консультацию граждане могут также, обратившись непосредственно в департамент, отметил чиновник.

ИА “Орелград”