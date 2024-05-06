Орловчанкам предложили переодеться в красное

6.5.2024 | 11:49 Новости, Общество, СВО

Орловский депутат объявила флешмоб в поддержку СВО.

Фото: vk.com/marinafran

Информацию разместила в соцсетях Марина Франко. Она представляет в горсовете Орла избирательный округ №7.

Орловчанка предложила представительницам прекрасной половины человечества прийти на бульвар Победы к стеле «Орёл – город воинской славы» 8 мая в 14 часов. Другие подробности акции пока не раскрываются.

«Дресс-код: красное платье или костюм, любовь к Родине. Поддержим наших героев», – написала Франко.

Акция проходит при поддержке администрации Орла, Всероссийского женского союза «Надежда России» и Федерального проекта преображения Superwoman.

ИА «Орелград»


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