Орловчанкам предложили переодеться в красное

Орловский депутат объявила флешмоб в поддержку СВО.

Информацию разместила в соцсетях Марина Франко. Она представляет в горсовете Орла избирательный округ №7.

Орловчанка предложила представительницам прекрасной половины человечества прийти на бульвар Победы к стеле «Орёл – город воинской славы» 8 мая в 14 часов. Другие подробности акции пока не раскрываются.

«Дресс-код: красное платье или костюм, любовь к Родине. Поддержим наших героев», – написала Франко.

Акция проходит при поддержке администрации Орла, Всероссийского женского союза «Надежда России» и Федерального проекта преображения Superwoman.

ИА «Орелград»