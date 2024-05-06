В Орле в транспорте пройдут концерты в честь Дня Победы

Акция проводится третий год подряд.

Подробности рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Так, завтра в трамвае №1 (маршрут «ТТП — железнодорожный вокзал — ТТП») выступят артисты театра «Русский стиль». Они подготовили для орловцев тематическую программу. Концерт начнётся в 11:10 и завершится в 12:20.

8 мая в троллейбусе №6 («Улица 8 марта – автовокзал – улица 8 марта») проедутся с песнями артисты ансамбля «Славица». Творческий коллектив начнёт выступления в 13 часов 4 минуты и завершит в 14 часов 15 минут.

10 мая в автобусе №16 («ОГЦК — Северсталь-Метиз — ОГЦК») выступят артисты Орловского городского центра культуры. Увидеть и услышать их можно будет с 11:04 до 12:50.

Чтобы оценить выступление полностью, нужно сесть в транспорт в указанное время на указанной остановке и проехать весь маршрут по кругу.

ИА «Орелград»