В Орле заметили автомобиль за 50 миллионов

6.5.2024 | 17:03 Новости, Транспорт

Это Rolls-Royce Cullinan.

Фото: Телеграм-канал “Новости Орёл и область”

Соответствующее фото появилось в телеграм-канале «Новости Орёл и область». Интересно, что на автомобиле стоят орловские номера.

Cullinan – первый кроссовер в истории компании Rolls-Royce. Данная модель выпускается с 2018-го года.

«Таких даже в России мало, а у нас кто-то раскошелился», – прокомментировал фотографию автор публикации.

Напомним, в 2022-м году Участники проекта «Мониторинг государственных закупок» Орловского регионального отделения ЛДПР обнаружили в автопарке областной администрации люксовую иномарку Genesis G90. Стоимость этой машины составляла «всего» около 10 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


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