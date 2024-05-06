В Орле заметили автомобиль за 50 миллионов

Это Rolls-Royce Cullinan.

Соответствующее фото появилось в телеграм-канале «Новости Орёл и область». Интересно, что на автомобиле стоят орловские номера.

Cullinan – первый кроссовер в истории компании Rolls-Royce. Данная модель выпускается с 2018-го года.

«Таких даже в России мало, а у нас кто-то раскошелился», – прокомментировал фотографию автор публикации.

Напомним, в 2022-м году Участники проекта «Мониторинг государственных закупок» Орловского регионального отделения ЛДПР обнаружили в автопарке областной администрации люксовую иномарку Genesis G90. Стоимость этой машины составляла «всего» около 10 миллионов рублей.

ИА «Орелград»