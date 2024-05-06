Орел начал активно наследовать жилье

Благодаря этому квартиры начали получать нуждающиеся в жилье граждане.

Председатель Орловского горсовета народных депутатов Василий Новиков в своем итоговом отчете о работе в 2023 году отдельно затронул тему муниципального имущества. По его словам, по инициативе профильного парламентского комитета администрацией города Орла был разработан порядок организации выявления, учета и оформления в собственность муниципального образования бесхозяйного недвижимого, движимого и выморочного имущества. Документ также регламентирует правила постановки на учет и признания права муниципальной собственности.

«В результате администрацией города в 2023 году была активизирована работа по принятию в муниципальную собственность жилых помещений в порядке наследования по закону, – сообщил Василий Новиков. – Это может дать возможность предоставить нуждающимся гражданам 15 квартир, после проведения в них ремонтных работ и погашения незначительной суммы долга в размере порядка четырех миллионов рублей».

Также спикер городского парламента затронул тему снижения расходов на содержание муниципальных нежилых помещений, которые фактически являются общим имуществом собственников помещений в многоквартирных жилых домах. Ранее депутаты рекомендовали администрации города «продолжить работу по исключению их из муниципальной казны и передаче собственникам многоквартирных домов».

«Эффективность данной меры подтверждается ежегодной экономией в размере порядка четырех миллионов рублей за содержание подвалов, лестниц и коридоров, исключенных ранее из Реестра муниципального имущества», – подчеркнул Новиков.

Кроме того, городские депутаты выдвинули законодательную инициативу в Орловский облсовет по внесению изменений в закон «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской области». Идея заключалась во введении механизма выплаты многодетным семьям денежной компенсации взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

«Данная законодательная инициатива легла в основу изменений регионального законодательства. В результате, начиная с 2024 года, многодетные семьи будут иметь возможность получить денежную компенсацию в размере 150 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка», – подытожил спикер.

ИА «Орелград»