Орловцам расскажут, на что ушли 15 миллиардов

В Орле пройдут публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2023 год.

Обязательные по закону публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2023 год состоятся 16 мая в 16.00 в малом зале городской администрации. Об этом сообщила пресс-служба Орловского горсовета. Дата была назначена на прошедшем заседании городского парламента. Предложения по данному вопросу принимаются до 15 мая включительно в здании городской администрации (Пролетарская гора, 1, кабинеты 401, 404, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

В своем итоговом докладе председатель Орловского горсовета Василий Новиков отметил, что бюджет Орла в 2023 году был исполнен по доходам в сумме 14,923 миллиарда рублей, что составило 94,4 процента от годового плана; по расходам – 15,496 миллиарда рублей, или 90,4 процента от плана. Дефицит бюджета по итогам года составил 573 миллиона рублей. По сравнению с 2022 годом объем доходов вырос на 19 процентов, расходов – почти на 22 процента. Но и дефицит бюджета увеличился в сравнении с 2022 годом на 393,5 миллионов рублей.

«Бюджетные расходы областного центра будут неизбежно расти, – констатировал Василий Новиков. – Ведь мы сохраняем политику социальной поддержки, продолжаем открывать новые школы и детские сады. Разрыв между бюджетными доходами и потребностями областного центра ежегодно помогает компенсировать правительство региона. Общая сумма финансовых поступлений в бюджет Орла из бюджета Орловской области в отчетном году приблизилась к 12 миллиардам рублей».

По его словам, в минувшем году профильный комитет по бюджету и налоговой политике собирался на свои заседания 21 раз, причем 9 заседаний были внеочередными. Члены комитета регулярно обсуждали проекты решений о внесении изменений в городской бюджет, которые предлагались администрацией города. За год комитет 15 раз рассматривал поправки в бюджет города.

«В результате внесения изменений в бюджет города на 2023 год его доходная часть увеличилась к первоначально утвержденному уровню на 4,813 миллиарда рублей, в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, – уточнил Василий Новиков. – Расходная часть увеличилась на 5,2 миллиарда рублей, которые направлены на увеличение бюджетных ассигнований: на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, образовавшейся в учреждениях города; увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы и уплату страховых взносов; оказание финансовой помощи муниципальным предприятиям города Орла; исполнение судебных исков; благоустройство города».

Также дополнительные средства были направлены на реализацию муниципальных программ, увеличение резервного фонда администрации города Орла и оказание социальной поддержки населения, в том числе на дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

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ИА «Орелград»