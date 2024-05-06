Ремонт улицы Поселковой должны завершить через неделю

6.5.2024 | 9:15 ЖКХ, Новости

Восстанавливают полотно от Лужковского моста до границы города Орла.

Фото: “ДТП Орел и автохамы”

Контракт на проведение этих работ в конце апреля заключила муниципальная Спецавтобаза. Из трех претендентов-подрядчиков в ходе электронного аукциона была отобрана заявка орловского ООО “Дорожное предприятие №1”. Цена контракта – 22 210 927 рублей 17 копеек. Гарантия на объект – пять лет (за исключением дорожной разметки термопластиками). Окончание выполнения работ – до 15 мая 2024 года, указано в контракте, опубликованном в ГИС «Закупки».

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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