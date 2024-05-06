Орловские спортсмены не будут участвовать в Олимпийских играх

Они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Вопрос об участии наших спортсменов в Олимпийских играх прозвучал на аппаратном совещании 6 мая. На него ответил руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.

«На данный момент наши спортсмены не планируют участия в Олимпийских играх, – сообщил чиновник. – Сейчас основная подготовка проходит к Играм дружбы, которые планируется проводить на территории Российской Федерации».

Алексей Берестов отметил, что орловские спортсмены добиваются хороших результатов. Количество кандидатов в спортивную сборную команду России составляет 69 человек, что на 56% больше по сравнению с 2022 годом.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать россиян и белорусов только в нейтральном статусе. В числе ограничений отсутствие поддержки СВО, а также спортсмены не должны иметь связей с силовыми ведомствами. Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Турнир будет включать в себя 36 видов спортивной программы. Анонсировалось участие 30 стран.

ИА “Орелград”