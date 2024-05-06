Орловчанку осудили за убийство сына

6.5.2024 | 17:11 Важное, Криминал, Новости

Преступление произошло в Ливенском районе.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Трагедия случилась 12 января текущего года в деревне Парный Колодезь. 63-летняя мать и 40-летний сын распивали спиртное. В какой-то момент возник конфликт.

В ходе ссоры женщина ударила сына ножом в грудь. Потерпевший скончался.

Ливенский районный суд приговорил орловчанку к восьми с половиной годам колонии общего режима. Информацию сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»


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