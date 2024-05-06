Зюганов навестит Орёл на этих выходных

Приезд связан с юбилеем политика.

Как выяснили «Орловские новости», планируется, что лидер КПРФ приедет в областной центр на 11 и 12 мая. Это подтвердили источники в партии.

В этом году знаменитый орловец отметит юбилей. 26 июня Зюганову исполнится ровно 80 лет.

Этому событию и будут посвящены официальные мероприятия. Так, в Военно-историческом музее пройдёт тематическая фотовыставка. Также планируется провести презентацию нового издания биографии политика из серии «Жизнь Замечательных Людей».

Напомним, что Зюганов является Почётным гражданином Орла ещё с 1997-го года.

ИА «Орелград»