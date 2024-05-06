В честь Пасхи орловцы смогут ударить в колокола

В Орле проводится любопытная акция.

Все желающие могут позвонить в колокола, установленные рядом с тремя храмами города. Это Богоявленский собор, собор Михаила Архангела и Иверский храм.

Акция продлится всю Светлую Седмицу – первую неделю после Пасхи. Об этом в соцсетях рассказал протоиерей Василий Иванов.

Предполагается, что таким образом православные орловцы могут выразить свои светлые чувства, связанные с главным христианским праздником.

Комментаторы оценили инициативу положительно. Некоторые орловцы назвали её «очень хорошей задумкой», а некоторые даже «гениальной идеей».

ИА «Орелград»