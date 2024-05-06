В честь Пасхи орловцы смогут ударить в колокола

6.5.2024 | 12:00 Новости, Общество

В Орле проводится любопытная акция.

Фото: vk.com/protoiereyvasiliy

Все желающие могут позвонить в колокола, установленные рядом с тремя храмами города. Это Богоявленский собор, собор Михаила Архангела и Иверский храм.

Акция продлится всю Светлую Седмицу – первую неделю после Пасхи. Об этом в соцсетях рассказал протоиерей Василий Иванов.

Предполагается, что таким образом православные орловцы могут выразить свои светлые чувства, связанные с главным христианским праздником.

Комментаторы оценили инициативу положительно. Некоторые орловцы назвали её «очень хорошей задумкой», а некоторые даже «гениальной идеей».

ИА «Орелград»


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