Визиты Петра I вспомнили в Орле

Выставка «Высочайшие визиты в Орловский край» открылась в областной библиотеке.

В отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина начала работать выставка «Высочайшие визиты в Орловский край. Она посвящена визитам в Орле императоров Петра I и Николая I, а также членов царской семьи. Выставка будет работать по 31 мая 2024 года. Экспозиция ориентирована на преподавателей и студентов, но не менее интересна она будет и всем тем, кто просто интересуется историей Орловской области.

«На выставке представлены материалы, рассказывающие о событиях, связанных с посещением представителей царской семьи Орловской губернии: К.Б. Грамматчиков «О вере, долге и чести», сборник статей «Связь времен», А.Ю. Саран «Локальная история. Вопросы Орловского краеведения», сборник материалов Всероссийской научной конференции «Династия Романовых и российская провинция», А.В. Воробьев «Царский Орел. Прогулки с краеведом», – пояснили в «Бунинке».

Также в экспозиции представлены документы, связанные с посещением Орла царскими особами. Например, визиту Петра I посвящены издания «Орел из века в век. Летопись основных событий. 1566-2000 годы» и «Забытая история Орла». О визите Николая I расскажут издание Д. И. Басова «История города Орла», статья А.Н. Гребенкина «Представители дома Романовых в жизни Орловского Бахтина кадетского корпуса». Посещению Орла Михаилом Романовым посвящено издание «Великий князь Михаил Александрович. Жизнь и любовь», А. Гольцова «Орел и орловцы», Елизаветы Романовой – «Паломничество Великой княгини Елисаветы Федоровны в Орловскую и Калужскую губернии в 1899-1916 гг.». Также, на выставке представлен библиографический указатель «Высочайшие визиты в Орловский край».

«Связи Орловского края с царской семьей богаты и разнообразны, – говорят организаторы. – Историки зафиксировали пребывание на Орловской земле многих представителей дома Романовых. С их посещениями связано появление в Орле новых учреждений, благоустройство города. Многие члены царской семьи были покровителями, попечителями различных благотворительных обществ: больниц, приютов, учебных заведений. В царствование Петра I Орел из крепости превратился в торговый город, в одну из хлебных житниц страны. В 1709 году перед Полтавским сражением Петр I проезжал через город Орел».

При Николае I был заложен Бахтина кадетский корпус, устроены мостовые, установлены фонари для освещения улиц. Великая княгиня Елизавета Федоровна не раз бывала в Орле с благотворительными целями. Она помогала населению губернии во время неурожайных лет, была шефом 51-го драгунского Черниговского полка, занималась устройством полковой Покровской церкви и госпиталя полка.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»