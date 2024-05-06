«Тургеневской девушкой» стала Вероника Пономарева

Оглашены итоги областного конкурса интеллекта и творчества.

Как уже сообщал «Орелград», в Орле состоялся заключительный этап областного конкурса интеллекта и творчества «Тургеневская девушка 2024». Итоги официально огласил Орловский областной центр народного творчества, выступавший организатором мероприятия. Обладательницей главного титула стала Вероника Пономарева из поселка городского типа Колпна. «Тургеневская девушка» обучается в Колпнянском лицее. Она же одержала победу в номинации «Яркая героиня».

Всего в финале приняли участие 11 девушек, и каждая из них был отмечена жюри. Так, приз зрительских симпатий был вручен Олесе Ширабоковой из поселка Нарышкино. В номинации «AРТ-ХОЛЛ» победила Дарья Абиссонова (Малоархангельская СОШ №2), в номинации «Тургенев PROдвижение» – Ксения Борщевская (Орловский областной колледж культуры и искусства), «Тургенев и Я» – Ирина Ермакова (Сосковская СОШ), «Легкость движения» – Евангелина Юдина (СОШ №2, Нарышкино).

Главный приз в номинации «Обворожительный образ» присужден Варваре Овсянниковой (Орловский реставрационно-строительный техникум), в номинации «Чарующая нежность» – Александре Олейниковой (Орловский музыкальный колледж). Победу в номинации «Тайны Тургенева» одержала Вера Ванькина (Стрелецкая СОШ), «Портрет эпохи» – Вероника Огнева (Орловский техникум технологии и предпринимательства им. В.А. Русанова), «Искусство диалога» – Анна Берещук (Бородинская СОШ, Дмитровский район).

«Благодарим очаровательных девушек за высокий уровень подготовки и преданность творческому наследию писателя Ивана Сергеевича Тургенева!» – говорят организаторы. Напомним, конкурс стартовал в феврале 2024 года. Принять в нем участие могли девушки в возрасте от 16 до 22 лет. На первом этапе они представили в оргкомитет конкурсные материалы. Конкурсантки рассказали жюри о своих увлечениях и мечтах, о любимом произведении Ивана Тургенева или героине одного из его произведений. В номинации «АРТ-ХОЛЛ» участницы показали себя в роли тургеневской героини и вступили в диалог с одним из персонажей его произведений автора.

ИА «Орелград»