В Орле начались работы по строительству кампуса

Об этом сообщила Ольга Пилипенко.

Как рассказала депутат Госдумы, к настоящему моменту обустроено временное ограждение и развёрнут строительный городок, а также проведено подключение к сетям. Ведутся земляные работы.

Напомним, объект возводят в районе Наугорского шоссе. Ранее «Единый заказчик в сфере строительства» анонсировал начало основных работ во втором квартале этого года.

Строительство должно завершиться в 2026-м году. Общая площадь объекта составит 60 тысяч квадратных метров. В кампусе будет корпус для учебных и лабораторных занятий, общежития на 1500 мест, стадион. Реализация проекта позволит создать около 2000 новых рабочих мест.

«Мы прошли долгий путь: от скромной мечты до строительной площадки», – отметила Пилипенко.

ИА «Орелград»