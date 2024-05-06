В Орле начались работы по строительству кампуса

6.5.2024 | 10:25 Новости, Образование, Строительство

Об этом сообщила Ольга Пилипенко.

Фото: vk.com/pilipenko_ov

Как рассказала депутат Госдумы, к настоящему моменту обустроено временное ограждение и развёрнут строительный городок, а также проведено подключение к сетям. Ведутся земляные работы.

Напомним, объект возводят в районе Наугорского шоссе. Ранее «Единый заказчик в сфере строительства» анонсировал начало основных работ во втором квартале этого года.

Строительство должно завершиться в 2026-м году. Общая площадь объекта составит 60 тысяч квадратных метров. В кампусе будет корпус для учебных и лабораторных занятий, общежития на 1500 мест, стадион. Реализация проекта позволит создать около 2000 новых рабочих мест.

«Мы прошли долгий путь: от скромной мечты до строительной площадки», – отметила Пилипенко.

ИА «Орелград»


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