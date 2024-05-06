В Орле митрополит помянет старцев

Служба пройдёт на Крестительском кладбище.

Сегодня в 14 часов глава Орловской митрополии Тихон совершит литии на Крестительском кладбище Орла. Службы пройдут в память об архимандрите Иоанне (Крестьянкине), Афанасии Сайко и Павле Кадило-Крестовском.

Первая служба пройдёт на могилах родственников Иоанна (Крестьянкина). Затем митрополит освятит сень и новые памятники, установленные в месте данного семейного захоронения.

Также Тихон совершит литию на могилах старцев Афанасия Сайко и Павла Кадило-Крестовского. Крестьянкин общался с ними в юности, получая благословления и наставления на духовном пути.

Напомним, архимандрит Иоанн (2010-2006), уроженец нашей области, считается одним из наиболее почитаемых старцев конца 20-го – начала 21-го веков. В 2021-м году в Орле был открыт памятник Крестьянкину. Сейчас готовятся документы по его официальной канонизации, сообщили в Орловской митрополии.

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ИА «Орелград»