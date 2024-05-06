ФК Орёл одержал первую победу на выезде

6.5.2024 | 11:00 Новости, Спорт

Орловцы одолели пензенский Зенит.

Фото: vk.com/fco1960

Игра завершилась со счётом 0:1. Единственный гол забил Максим Тарасов. Это произошло в первом тайме.

В предыдущем туре впервые в новом сезоне «Орёл» победил в домашнем матче, заодно поставив новый рекорд по посещаемости.

Теперь после пяти туров наша команда занимает девятое место в турнирной таблице третьей группы дивизиона «Б» Второй лиги. На её счету шесть очков. Лидером группы является «Композит» из подмосковного Павловского Посада (с пятнадцатью очками).

В этом сезоне «Орёл» впервые после долгого перерыва снова выступает в профессиональном футболе.

ИА «Орелград»


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