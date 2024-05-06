В Орловском округе за 28 млн отремонтируют сельскую дорогу

Контракт получила компания из Краснодарского края.

На электронный конкурс, который проводила администрация Орловского муниципального округа, была подана лишь одна заявка. Контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги “с. Паслово – д. Ботавина” – деревня Заречная с ООО «Дорснаб» был заключен 2 мая. Цена работ – 28 840 670 рублей. Аванс не предусмотрен. Срок исполнения – 7 ноября 2024 года, указано в ГИС «Закупки».

ООО «Дорснаб» зарегистрировано в городе Армавир. Компания ремонтирует в Орле улицу Советскую. Цена работ – 16,3 миллиона рублей. Дорснаб также получил контракт на 104 млн на проектирование и ремонт части улицы Михалицына.

ИА “Орелград”