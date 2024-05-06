В Орловском округе за 28 млн отремонтируют сельскую дорогу

6.5.2024 | 8:46 ЖКХ, Новости

Контракт получила компания из Краснодарского края.

ИА “Орелград”

На электронный конкурс, который проводила администрация Орловского муниципального округа, была подана лишь одна заявка. Контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги “с. Паслово – д. Ботавина” – деревня Заречная с ООО «Дорснаб» был заключен 2 мая. Цена работ – 28 840 670 рублей. Аванс не предусмотрен. Срок исполнения – 7 ноября 2024 года, указано в ГИС «Закупки».

ООО «Дорснаб» зарегистрировано в городе Армавир. Компания ремонтирует в Орле улицу Советскую. Цена работ – 16,3 миллиона рублей.  Дорснаб также получил контракт на 104 млн на проектирование и ремонт части улицы Михалицына.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования