«Картошке фри» потребовалась санитарно-защитная зона

Управление градостроительства Орловской области издало приказ об изменении ПЗЗ.

Необходимо установление санитарно-защитной зоны для комплекса зданий и сооружений, где будут заниматься переработкой картофеля. Завод строят в Мценском районе, за северо-восточной окраиной поселка Воля, слева от автодороги “Мценск – Орел” (земельный участок с кадастровым номером 57:11:0030201:1383).

Бюджетному учреждению Орелархплан поручено до 30 сентября 2024 года разработать и представить изменения в Правила землепользования и застройки Подмокринского сельского поселения путем их уточнения в части отображения санитарно-защитной зоны. Также требуется уточнение материалов по обоснованию Схемы территориального планирования Мценского района и материалов по обоснованию Генерального плана Подмокринского сельского поселения.

Проект реализует ООО «Гранд Фрайз», учрежденное Мираторгом и компанией бизнесмена Александра Говора. Продукция будет поставляться в сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка». Кроме полуфабрикатов из картофеля планируют производить крахмал и крахмалсодержащие продукты. ООО «Гранд Фрайз» стало резидентом особой экономической зоны в прошлом году. В январе 2024 получено разрешение на строительство. Монтажные работы запланированы на текущий год, ввод в эксплуатацию – на второй квартал 2025 года. Анонсировалось, что в проект вложат порядка 17,5 миллиарда рублей инвестиций. Мощность производства – до 120 тыс. тонн готовой продукции в год Планируется создание 365 новых рабочих мест.

ИА “Орелград”