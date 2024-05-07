Уникальные архивные фото Победы показали в Орле

Выставка «Этот День Победы порохом пропах…» стартовала в облархиве.

Государственный архив Орловской области организовал работу стендовой выставки «Этот День Победы порохом пропах…». Экспозиция посвящена 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, она разместилась в читальном зале учреждения. Как пояснили организаторы, на ней представлены старые фотографии, многие из которых являются уникальными. Другой возможности увидеть их у широкой общественности, возможно, и не будет.

Так, выставку открывают уникальные кадры советских воинов у стен Рейхстага в мае 1945 года. Среди них имеются и уроженцы Орловской области: помощник командира 150-й стрелковой дивизии по артснабжению капитан Н.Д. Кузнецов (уроженец деревни Злынь Болховского района), сержант танково-ремонтного передвижного завода М.В. Кузнецов (уроженец Урицкого района) и радиотелеграфистка В.М. Ковалевская, проживавшая в Орле. Фото В.М. Ковалевской с однополчанами было сделано после концерта Руслановой у стен Рейхстага 13 мая 1945 года.

«В центре экспозиции представлены фотопортрет Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Александра Василевского и его благодарственные письма учителям и учащимся Голунской средней школы Новосильского района, где он работал учителем в 1918-1919 годах, – сообщает Государственный архив Орловской области. – Заслуживают внимания фотографии участников парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года: Н.Г. Силина (уроженца Малоархангельского района), Н.Ф. Гаврикова (уроженца города Орла). На одном из снимков запечатлена встреча участников парада Победы с общественностью в Орловском музее-диораме в 1985 году».

Дополняют экспозицию снимки из фондов Орловской областной станции юных туристов, а также коллекции документов, собранных в ходе Всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечественной войны» студентами Орловского госуниверситета. Здесь же представлены документальные материалы «личного происхождения» по истории Орловской области, документы из личных фондов участников Великой Отечественной войны полковника в отставке Василия Иванова и старшего лейтенанта медицинской службы в отставке Анастасии Письменной. Кроме того, на стендах размещены материалы из архивной фотоколлекции.

ИА «Орелград»