В горсовете рассказали о завышенных ценах на прачечные

Нарушения были выявлены в деятельности муниципальных гостиниц.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Орла представила отчетный доклад о своей деятельности за 2023 год в Орловском горсовете народных депутатов. Парламентариев ознакомили с результатами проверок, проведенных в минувшем году. Одна из них касалась эффективности управления акциями АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», находящимися в муниципальной собственности. Напомним, уже несколько лет городские власти безуспешно пытаются их продать в рамках программы приватизации, однако ни один аукцион пока не состоялся по причине отсутствия заявок на участие.

Работу предприятия решили подвергнуть аудиту, чтобы, возможно, выявить причину отсутствия интереса со стороны покупателей к такому лоту. Проверка охватила 2022 год и частично 2023 год. Аудиторы также проверили правильность определения, своевременность и полноту поступления дивидендов в бюджет города Орла. Из отчета КСП следует, что потери АО «ГК «Орел-Отель» за проверенный период времени составили 11,549 миллиона рублей, в том числе: в связи с отсутствием арендных отношений в отношении двух объектов недвижимости – 10,446 миллиона рублей; от оказания услуг по прачечной обработке текстильных изделий по завышенным ценам – 831,7 тысячи рублей.

Неправомерные расходы АО «ГК «Орел-Отель», по мнению аудиторов, составили 1,385 миллиона рублей, в том числе: содержание арендованного автомобиля – 885,7 тысячи рублей; завышение стоимости работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутри дворовой территории гостиницы «Орел» – 499,7 тысячи рублей. Неэффективные расходы акционерного общества были оценены проверяющими в сумму 159,82 тысячи рублей.

По результатам контрольного мероприятия также было установлено, что потери бюджета города Орла в связи с нарушением порядка расчета дивидендов и нарушениями в бухгалтерском учете составили 12,601 миллиона рублей, в том числе за 2021 год – 7,56 миллиона рублей, за 2022 год – 5,04 миллиона. «Нарушения в бухгалтерском учете привели к искажению отдельных показателей годовой бухгалтерской отчетности общества за 2021-2022 годы», – резюмируют авторы отчета.

ИА «Орелград»