Минимальный набор продуктов в Орле подорожал

При этом стоимость продуктов питания осталась на прежнем уровне.

Любопытные данные привел Орелстат. Сообщается, что в Орловской области в марте 2024 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения составила 19 144,3 рубля в расчете на месяц, а условного (минимального) набора продуктов питания – 5625,9 рубля. Повышение по сравнению с февралем 2024 года составило 0,4 и 0,7 процента соответственно.

Статистики также подсчитали, что в марте 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары в Орловской области повысились на 0,4 процента. При этом цены на продовольственные товары не изменились, на непродовольственные товары увеличились на 0,3 процента, на платные услуги выросли – на 1 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в марте 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5 процента (для сравнения, в марте 2023 года он составлял 100,2 процента).

Возвращаясь к минимальному набору продуктов, добавим, что в марте 2024 года хлеб, крупы и макаронные изделия в его структуре занимали наибольшую долю – 26,1 процента. Далее следуют: молочные продукты – 23,7 процента, мясные продукты – 19,7 процента, картофель, плоды и овощи – 13,4 процента, рыбопродукты – 4,8 процента, яйца – 3,6 процента, жиры – 3,3 процента, сахар и кондитерские изделия – 2,7 процента. На прочие продукты питания приходится доля в 2,9 процента. Структура среднеобластной стоимости условного (минимального) набора продуктов питания приведена в расчете на одного человека в месяц.

ИА «Орелград»