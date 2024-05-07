Орловцы могут стать лекторами общества «Знание»

Для этого надо принять участие в конкурсе лекторов.

Жители Орловской области могут принять участие в конкурсе лекторов от общества «Знание». Об этом сообщили в Орловском госуниверситете имени Тургенева. Конкурсанты получат шанс попасть в региональные команды лекторов и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях, причем 50 победителей получат по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента, а сильнейшие школьник, принявшие участие в отборе, получат путевки в «Артек».

Прием заявок уже стартовал на сайте проекта, он продлится до 30 июня 2024 года (для школьников — до 3 июня). Подать заявку могут граждане РФ в возрасте от 14 лет и старше. Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям, после чего выпускники должны успеть до 5 июля загрузить видеовизитку и рекомендательное письмо от органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций, научного сообщества или бизнеса.

«С августа по ноябрь пройдет региональный этап: конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов Общества «Знание» – уточнили в ОГУ. – На выбор доступны 14 тематик лекций, одна из них — «семейные ценности» — приурочена к Году семьи в России. Решение о допуске в финал примет экспертный совет. Конкурсанты выступят перед ним в онлайн-формате с ноября по декабрь».

Флагманский проект «Знание.Лектор – 2024» общества «Знание» реализуется с 2021 года, но раньше он назывался «Лига лекторов». За три года его участниками стали более 21 000 человек, в том числе и орловцы. Так, в прошлом сезоне в финал конкурса от Орловской области вышла Екатерина Панкова, детский нутрициолог-психолог, специалист по коррекции пищевого поведения у детей, которая выступала с лекциями по здоровому образу жизни.

ИА «Орелград»