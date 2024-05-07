На Орловщине производство сахара выросло в 6,7 раза

Такова статистика за первый квартал текущего года.

Её обнародовал официальный портал Орловской области.

В данный период орловские заводы произвели 31,1 тысячи тонн сахара. Показатель вырос в 6,7 раза (по сравнению с аналогичным отрезком минувшего года).

При этом на Орловщине переработкой сахарной свёклы по-прежнему занимаются четыре завода. Это ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский», АО «Сахарный комбинат «Отрадинский», ООО «Ливны Сахар» и ООО «Залегощенский сахарный завод».

В минувшем году сахарные заводы области вложили в ремонт и модернизацию производства около 900 миллионов рублей. Из урожая 2023-го предприятия выработали 380,7 тысячи тонн сахара. Это превысило показатель 2022-го года на 32%.

ИА «Орелград»