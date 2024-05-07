Орловский онкодиспансер получит новое оборудование

Его общая стоимость составит около 32 миллионов рублей.
Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.
Оборудование поставят в этом году. Это шесть единиц медтехники.
Так, отделение эндоскопии получит два эндоскопа общей стоимостью 16 миллионов. Один из них предназначен для обследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Второй аппарат является ультразвуковым.
Также в планах учреждения – закупка генератора электрохирургического и наркозного аппарата (для операционной). Кроме того, диспансер приобретёт аппарат ультразвуковой диагностики.
Обновление стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями».
ИА «Орелград»