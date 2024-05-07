В Орле обновили туалетные нормативы

Соответствующие поправки будут внесены в правила благоустройства.

Депутаты Орловского горсовета в первом чтении внесли поправки в «Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел». Проект был внесен на их рассмотрение мэром Орла по результатам рассмотрения протеста прокуратуры Советского района. В частности, в новой редакции предлагается утвердить пункт 5.11.9, регламентирующий организацию наружного освещения. Согласно ему, очистка от грязи и мойка элементов уличного освещения, фонарей и опор, должна проводиться не реже 2 раз в год (весна, осень).

Также поправками предусмотрено: восстановление отдельных светильников, элементов световой иллюминации и архитектурной подсветки, в течение 10 дней с момента обнаружения; очистка от коррозии и окраска элементов уличного освещения, в том числе опор – не реже 1 раза в год; вывоз сбитых, демонтированных, поврежденных опор освещения на центральных улицах – незамедлительно с момента обнаружения. В правилах появятся и новые пункты. Так, один из них предписывает проводить очистку не реже двух раз в год (весна, осень), канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, за исключением систем, находящихся на балансе и обслуживании организаций.

Также будет предусмотрена очистка и окраска малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства (оград, скамеек, заборов, газонных ограждений) и восстановление конструктивных элементов в соответствии с техническим и эстетическим состоянием не реже двух раз в год (весна, осень). В новой редакции будет изложен и пункт 19.5 правил. Обновленная версия гласит: «Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 20 метров от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета одно место на 500 посетителей».

ИА «Орелград»