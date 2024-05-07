Орловщина оказалась в группе регионов с перспективной промышленностью

Эксперты проанализировали данные за первый квартал.

Обзорная статья вышла в телеграм-канале «Региональная политика». Специалисты сравнили данные об индексе промышленного производства за январь-март по разным субъектам.

Орловская область, прибавившая 13,3% (по сравнению с аналогичным периодом минувшего года), оказалась в группе регионов-«хорошистов».

Лидером остался Дагестан, где показатель вырос в два раза. Также выделяется Курганская область с ростом индекса в 1,4 раза. Более чем на 20% улучшился показатель в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, Ульяновской и Кировской областях, Чувашии.

В целом по России индекс промышленного производства несколько замедлился, но пока остаётся на хорошем уровне (+5,6%).

ИА «Орелград»