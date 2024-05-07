Спамеры позвонили орловцам 4,5 миллиона раз

Таковы данные за первый квартал текущего года.

Статистику озвучили в МТС. Речь идёт о звонках, заблокированных с помощью специального приложения.

Аналитики компании выяснили, что количество нежелательных вызовов, поступивших жителям регионов Центрального Черноземья, выросло примерно на 40% (по сравнению с аналогичным периодом минувшего года).

При этом в Орловской области зарегистрировано 4,5 миллиона таких звонков. Это самый низкий показатель среди данной группы регионов. В списке лидируют Белгородская и Воронежская области (около 8 миллионов).

Средняя продолжительность одного заблокированного вызова в регионах Центрального Черноземья составила 11,5 секунды. Как правило звонки наиболее активно поступали в выходные дни, по пятницам, а также в рабочие дни с 16 до 19 часов.

Что касается содержания звонков, то здесь преобладала реклама медицинских и косметологических услуг, сообщения от коллекторов, а также «исходящие» из юридических и финансовых организаций.

ИА «Орелград»