Ольга Пилипенко пришла с ней на инаугурацию Путина.
Известная журналистка посвятила сумке депутата Госдумы публикацию в своём телеграм-канале «Кровавая барыня».
По мнению Собчак, орловчанка захватила с собой Chanel Classic Jumbo (либо её подсанкционную копию).
«Сейчас со скидкой продаётся за 800 тысяч. Так что, можно сказать, винтажная роскошь», – отметила журналистка.
Ранее СМИ обратили внимание, что орловец Леонид Рошаль стал одним из двух человек, которым Путин пожал руки перед церемонией.
ИА «Орелград»