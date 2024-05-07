Собчак оценила сумку орловского депутата

7.5.2024 | 16:43 Новости, Общество

Ольга Пилипенко пришла с ней на инаугурацию Путина.

Фото: t.me/bloodysx

Известная журналистка посвятила сумке депутата Госдумы публикацию в своём телеграм-канале «Кровавая барыня».

По мнению Собчак, орловчанка захватила с собой Chanel Classic Jumbo (либо её подсанкционную копию).

«Сейчас со скидкой продаётся за 800 тысяч. Так что, можно сказать, винтажная роскошь», – отметила журналистка.

Ранее СМИ обратили внимание, что орловец Леонид Рошаль стал одним из двух человек, которым Путин пожал руки перед церемонией.

ИА «Орелград»


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