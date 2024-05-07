Орловская и Гомельская области подписали дорожную карту сотрудничества

Это произошло в Москве.

Церемония подписания состоялась на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ. Она прошла в павильоне «Беларусь». Сейчас здесь проходят тематические дни, посвящённые Гомельской области.

Документ скрепили подписями главы регионов – Андрей Клычков и Иван Крупко. Совместные мероприятия, указанные в Дорожной карте, относятся к текущему году, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

«Это стало официальным подтверждением договорённостей, достигнутых в рамках недавней рабочей встречи в Гомеле», – пояснили в пресс-службе.

Также почётные гости церемонии ознакомились с экспозициями павильона. Они рассказывают о культурном наследии, истории и традциях Гомельщины.

ИА «Орелград»