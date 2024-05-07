Орловское предприятие задолжало за свет 400 тысяч

7.5.2024 | 14:25 ЖКХ, Новости

Долг пришлось взыскивать с помощью прокуратуры.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение выявили в Должанском районе. Местное МУП «Жилкомхоз» существенно затянуло с оплатой счетов за потреблённую электроэнергию.

Образовалась задолженность на общую сумму около 400 тысяч рублей. Прокуратура внесла представление главе предприятия.

В итоге к настоящему моменту задолженность погасили. «Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – указали в прокуратуре Орловской области.

Ранее стало известно, что в Малоархангельском районе ответственного чиновника уволили из-за утраты доверия.

ИА «Орелград»


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