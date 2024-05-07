Самозанятые в Орле за день заработали 25 миллионов рублей

Налоговики назвали самый доходный день для пользователей спецналога.

Самым доходным днем в 2024 году для орловских самозанятых стало 7 марта, когда они сумели заработать более 25 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве также подсчитали, что по-своему неудачным днем для самозанятых стало 7 января, когда на их счета поступило «всего» 3,5 миллиона рублей. В налоговой службе отмечают, что количество плательщиков «Налога на профессиональный доход» в регионе растет.

«В настоящее время на территории орловского региона зарегистрировано более 34 тысяч самозанятых, – уточнили в Управлении ФНС. – При этом самыми доходными профессиями стали: строитель и таксист. С начала действия нового специального налогового режима им удалось заработать более 915 миллионов рублей. Наименее прибыльными видами деятельности являются сантехник и электрик, их доход составил порядка 366 миллионов рублей».

Налоговики также объяснили, почему специальный режим «Налог на профессиональный доход» пользуется популярностью у представителей малого бизнеса. Во-первых, создан удобный механизм онлайн-регистрации в качестве самозанятого. Она проходит без личного визита в налоговый орган и занимает несколько минут. Зарегистрироваться можно в бесплатном мобильном приложении «Мой налог» или в кабинете налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС.

Во-вторых, для самозанятых предусмотрены льготные налоговые ставки: 4 процента при расчете с физическими лицами и 6 процентов при расчете с организациями. В-третьих, самозанятые не подают декларации, потому что учет их доходов ведется автоматически в мобильном приложении. По такой же причине им не надо использовать контрольно-кассовую технику. Кроме того, самозанятых нет обязанности по уплате фиксированных взносов на пенсионное страхование, но платить их они вправе в добровольном порядке.

ИА «Орелград»