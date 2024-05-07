В Орловской области прошёл патриотический автопробег

Мероприятие организовали по инициативе представителей Общественного молодёжного Парламента при Орловском областном Совете народных депутатов.

Также идею поддержал Департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области.

В акции приняли участие студенты вузов региона, активисты молодежи, представители общественных организаций и объединений, жители Орловской, Брянской и Тульской областей. Участниками мероприятия стали более 80 человек – это представители разных поколений от 8 до 60 лет.

4 мая в 10 утра автоколонна, украшенная флагами и состоящая из 30 машин, проследовала от Бульвара Победы до Кривцовского мемориала в Болховском районе Орловской области.

Мемориал является крупнейшим памятником Великой Отечественной войны и входит в десятку выдающихся мемориальных комплексов России, возведенных в память о советских воинах, павших на фронтах Великой Отечественной войны. На его высотах в долине рек Ока и Зуша (от Болхова до Новосиля) с осени 1941 года по лето 1943 года проходили непрерывные бои и оборвались жизни тысяч советских бойцов.

По пути движения участники автопробега останавливались у памятника Советскому Солдату-освободителю в селе Плещеево, а также у Братской могилы Советских воинов, погибших в 1943 году.

В этот день на Кривцовском мемориале была организована выставка оружия. При поддержке Поискового отряда Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС «Безымянный солдат» по военно-историческому комплексу для участников была проведена экскурсия.

Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением венков и цветов к Вечному огню.

ИА «Орелград»