Дело о контракте на Колхозный мост рассмотрит арбитраж

В Орловской области оценят претензии несостоявшегося подрядчика.

Требования о признании недействительным результатов конкурса на выполнение работ выдвинуло брянское ООО “МОСТРЕМСТРОЙ”. Заявление поступило в Арбитражный суд Орловской области 24 апреля. Компания считает незаконными действия УФАС по Орловской области и Объединенного муниципального заказчика. Требует признать недействительным контракт №35/ 24 от 11.04.2024 г. на реконструкцию моста через реку Орлик в створе улицы Колхозная с ООО «Уваровская передвижная механическая колонна №22».

Суд поручил истцу в срок до 17 мая предоставить недостающие доказательства.

Отметим, что ещё минувшим летом ОМЗ называл потенциального исполнителя работ. Это Уваровская ПМК-22, хорошо известная орловцам по реконструкции Красного моста. Она, по версии чиновников, и стала единственной участницей отбора. В УФАС было подано две жалобы на проведение конкурса, но они не были признаны обоснованными. Цена контракта – 274 522 802 рубля 03 копейки. Предусмотрен аванс в размере 50%. Реконструкция должна завершиться 1 февраля 2025 года. Работы уже стартовали и идут, по сообщению главы региона, с опережением графика.

ИА “Орелград”