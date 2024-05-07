В Орле открыли доступ к архивам власти

Желающие могут ознакомиться с информацией о работе чиновников.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности органов государственной власти Орловской области, государственных органов Орловской области». Речь идет об информации, находящейся в Архивном фонде Орловской области. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Согласно ему, ознакомление пользователей с указанной выше информацией осуществляется через фонды Государственного архива Орловской области по адресам: город Орел, улица Лескова, дом 24 и улица Октябрьская, дом 32. Ознакомиться с документами можно в читальных залах облархива под контролем работника архива в соответствии с установленным графиком работы. Госархив обязан обеспечить пользователям условия, необходимые для поиска и изучения архивных документов.

«Все пользователи обладают равными правами доступа к открытым документам архива и справочно-поисковым средствам к ним, печатным изданиям в соответствии с законодательством Российской Федерации, – следует из постановления губернатора. – Пользователь имеет право использовать, передавать, распространять информацию, содержащуюся в предоставленных ему архивных документах открытого доступа, а также делать копии архивных документов для любых законных целей».

Допуск для работы с документами в читальный зал архива возможен на основании писем организаций, направивших в архив своих представителей – это могут быть сотрудники, выполняющие служебные задания, сотрудники научных учреждений, преподаватели и студенты ВУЗов. Однако допуск оформляется и на основании личных заявлений с предъявлением документа, удостоверяющего личность пользователя. И в письмах от организаций, и личных заявлениях необходимо указать не только ФИО, но и место работы или учебы и должность (при наличии), ученое звание и ученую степень (при наличии), тему и хронологические рамки исследования.

«Пользователям предоставляются имеющиеся в архиве описи фондов, архивные документы в виде подлинников или копий фонда пользования, документы, прошедшие научное описание, техническое оформление и не признанные находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии, а также печатные издания и научно-справочный аппарат к документам БУ ОО «Государственный архив Орловской области» (путеводитель, энциклопедические словари, справочники, указатели и т.д.) на безвозмездной основе», – говорится в документе.

ИА «Орелград»