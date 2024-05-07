В Орловской области продают администрацию с туями и елками

7.5.2024 | 7:12 Новости, Экономика

Начальная цена лота – менее миллиона рублей.

ИА “Орелград”

Здание администрации и участок под ним включены в план приватизации на 2024 год. Недвижимость находится в Новодеревеньковском районе в селе Старогольское. Площадь сборно-щитового здания около 71  кв. м., земельного участка – 838 кв. м. Особо отмечено, что новому собственнику также достанутся зеленые насаждения:  туи – 12 штук, ели – 5 штук.

Начальная цена лота – 736 800 рублей. Шаг аукциона – 5%. Заявки от покупателей ожидают до 22 мая, указано в ГИС «Торги».

ИА “Орелград”

https://torgi.gov.ru/

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Орелград. 2024 год

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