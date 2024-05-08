Администрация Орловского округа не стала перезагружать отопление

Отопительный сезон не возобновится.

Об этом стало известно в ходе последнего прямого эфира, который провёл губернатор Орловщины Андрей Клычков.

Вопрос о том, последует ли Орловский муниципальный округ примеру Орла, подняли в комментариях. На них ответили с официального аккаунта администрации муниципального образования.

Представители властей пояснили, что рассмотрели вопрос и пришли к выводу, что обеспечат теплом только социальные объекты, которые можно подключить к котельным. «В остальных случаях это невозможно», – признались в администрации.

Также чиновники мотивировали свои действия тем, что среднесуточная температура ещё не достигла значений, после которых возобновление отопления становится не желательным, а обязательным. «А метеорологические службы прогнозируют потепление уже через несколько дней», – пояснили они.

Ранее стало известно, что в Орле внеочередной отопительный сезон завершится 14 мая.

ИА «Орелград»