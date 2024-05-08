Состав орловского избиркома изменился

8.5.2024 | 17:29 Новости, Политика

В комиссию вошла Ирина Провалёнкова.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Напомним, чиновница является заместителем губернатора Орловской области по внутренней политике.

Провалёнкова вошла в состав избирательной комиссии региона с правом решающего голоса. Соответствующий указ опубликован на официальном портале области.

В документе уточняется, что изменения связаны «с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса». Таких в избиркоме насчитывается 13 человек.

С 2021-го года председателем избирательной комиссии Орловской области является Лилия Пиняева.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования