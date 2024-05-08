Состав орловского избиркома изменился

В комиссию вошла Ирина Провалёнкова.

Напомним, чиновница является заместителем губернатора Орловской области по внутренней политике.

Провалёнкова вошла в состав избирательной комиссии региона с правом решающего голоса. Соответствующий указ опубликован на официальном портале области.

В документе уточняется, что изменения связаны «с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса». Таких в избиркоме насчитывается 13 человек.

С 2021-го года председателем избирательной комиссии Орловской области является Лилия Пиняева.

ИА «Орелград»