Орловщину активно покидает продовольствие

8.5.2024 | 14:09 Новости, Экономика

РЖД заявило о росте отгрузок на четверть.

Фото: ИА «Орелград»

В апреле в Орловской области на железной дороге общая масса погруженных товаров достигла отметки в 143,6 тыс. тонн. Это на целых 24,4% выше показателя за аналогичный период минувшего года. Информацию сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

С января по апрель погружено 558 тыс. тонн (на 29% выше прошлогодних показателей). При этом значительная часть грузов приходится именно на продовольствие.

Так, погрузки зерна выросли в полтора раза (384,2 тыс. тонн), продовольственных товаров – в 1,6 раза (35,8 тыс. тонн), сахара – на 33,9% (26 тыс. тонн). Также положительную динамику демонстрируют строительные грузы (35,3 тыс. тонн, +3,9%) и метизы (1,9 тыс. тонн, в 1,5 раза).

ИА «Орелград»


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