Орловская колония закупает пирамиды

Начальная (максимальная) цена контракта – 620 тысяч.

Соответствующая заявка размещена на официальном портале Госзакупок.

Пирамиды приобретает Исправительная колония №5 общего режима, расположенная в Нарышкино. Необычное оборудование предназначается для хранения оружия.

Учреждению требуется пять различных пирамид. Три из них должны быть двухъярусными и рассчитанными на 26 гнёзд. Ещё две – одноярусными (одна на 13 гнёзд и одна с комбинированными отсеками).

Кроме того, рассматривается только оборудование, сделанное из металла. Заявки принимаются до 14 мая.

ИА «Орелград»