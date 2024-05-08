Орловская колония закупает пирамиды

Начальная (максимальная) цена контракта – 620 тысяч.
Соответствующая заявка размещена на официальном портале Госзакупок.
Пирамиды приобретает Исправительная колония №5 общего режима, расположенная в Нарышкино. Необычное оборудование предназначается для хранения оружия.
Учреждению требуется пять различных пирамид. Три из них должны быть двухъярусными и рассчитанными на 26 гнёзд. Ещё две – одноярусными (одна на 13 гнёзд и одна с комбинированными отсеками).
Кроме того, рассматривается только оборудование, сделанное из металла. Заявки принимаются до 14 мая.
ИА «Орелград»