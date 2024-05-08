Орловская колония закупает пирамиды

8.5.2024 | 11:40 Новости, Общество

Начальная (максимальная) цена контракта – 620 тысяч.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующая заявка размещена на официальном портале Госзакупок.

Пирамиды приобретает Исправительная колония №5 общего режима, расположенная в Нарышкино. Необычное оборудование предназначается для хранения оружия.

Учреждению требуется пять различных пирамид. Три из них должны быть двухъярусными и рассчитанными на 26 гнёзд. Ещё две – одноярусными (одна на 13 гнёзд и одна с комбинированными отсеками).

Кроме того, рассматривается только оборудование, сделанное из металла. Заявки принимаются до 14 мая.

ИА «Орелград»


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