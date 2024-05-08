За день во Мценске выпало 47% месячной нормы осадков

Такая активность зафиксирована за последние сутки.

Об этом в своём телеграм-канале рассказал телеведущий и метеоролог Евгений Тишковец.

«Заливало юг Центральной России», – поделился он впечатлениями от последних суток. В Орловской области местами выпало до 26 миллиметров осадков (около двух с половиной вёдер дождевой воды) на один квадратный метр.

При этом отличился Мценск, где выпало около половины (47%) месячной нормы осадков. Похожая ситуация сложилась в соседних регионах – например, в Тульской и Брянской областях.

Как рассказал Тишковец, сегодня зона интенсивных осадков сместится на восток – в Волго-Вятский регион и Предуралье. Ливни пройдут в Башкирии, Коми, Пермском крае.

ИА «Орелград»