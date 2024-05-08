Производство яиц сократилось в Орловской области

В то же время регион нарастил объемы производства мяса.

C начала текущего года объем производства яиц в сельскохозяйственных организациях Орловской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 1,5 миллиона штук. Об этом сообщает Орелстат. При этом в птицеводческих хозяйствах средняя яйценоскость курицы-несушки не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 56 яиц. Возможно, падение производства связано с тем, что поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях по отношению к 1 апреля 2023 года уменьшилось на 46,9 тысячи голов, или на 2,4 процента.

В первом квартале текущего года в регионе также сократилось производство молока крупного рогатого скота – на 1,3 тысячи тонн. С начала года надой молока на одну корову в сельхозорганизациях составил 1597 кг против 1576 кг годом ранее. Прирост продуктивности коров зафиксирован в восьми районах области, наивысший удой молока традиционно получили животноводы Верховского района. Стоит сказать, что по сравнению с прошлым годом численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех видов сельхозпроизводителей сократилась на 12,1 тысячи голов, коров – на 3,8 тысячи.

В то же время, по расчетам статистиков, по состоянию на 1 апреля 2024 года по отношению к аналогичной дате прошлого года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей поголовье свиней увеличилось на 298,3 тысячи голов. Сообщается также, что в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в хозяйствах всех категорий объемы производства скота и птицы на убой (в живом весе) увеличились на 0,6 тысячи тонн.

«К началу апреля 2024 года обеспеченность скота кормами в расчете на одну условную голову крупного скота в сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 4,2 центнера кормовых единиц, что на 30,7 процента ниже прошлогоднего значения», – подметили также статистики.

ИА «Орелград»