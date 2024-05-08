В Орле прошёл «Марафон Победы»

Мероприятие было организовано кафедрой иностранных языков ОГУ.

В Орловском государственном университете имени Тургенева подвели итоги Марафона Победы «Война. Победа. Память». Он был организован кафедрой иностранных языков. В его рамках было проведено три конкурса, в которых приняли участие более 150 студентов. Как пояснили в ОГУ, свыше 50 работ были представлены на конкурс мультимедийных проектов на иностранном языке «Герои и события Великой Отечественной войны».

«Участники конкурса не только углубились в изучение ключевых событий, повлиявших на ход войны, но также и описали судьбы простых людей, приблизивших такой долгожданный День Победы, – рассказали в опорном вузе. – Несомненно, все проекты были выполнены с огромным уважением к подвигу наших предков и стремлением почувствовать атмосферу той войны и осознать ее уроки. Жюри особенно отметило проект на английском языке, выполненный студенткой 1-го курса Тамарой Ерохиной, которая озвучила блокадный дневник юной ленинградской школьницы Тани Савичевой».

Также в рамках марафона прошел дистанционный конкурс выразительного чтения стихов «Строки, опаленные войной». В нем за победу состязались более 20 студентов. На суд жюри они прислали видеозаписи со своими выступлениями. Некоторые конкурсанты исполнили стихи и песни собственного сочинения. Другие читали стихи военных поэтов разных лет. Жюри отметило интересные творческие режиссерские работы студенток Екатерины Казаковой и Гуц Эллис.

«Визуальным украшением Марафона Победы стал, как и в предыдущие годы, конкурс плакатов и рисунков «Помнит сердце, не забудет никогда», – добавили в ОГУ. – На конкурс было представлено более 90 работ, выполненных с использованием живописных или графических материалов в различных техниках на твердых листах для рисования. При оценке работ конкурсная комиссия учитывала такие критерии, как мастерство исполнения, раскрытие темы конкурса, оригинальность творческого решения и художественный уровень выполнения плакатов и рисунков. Все участники конкурса получили дипломы победителей».

ИА «Орелград»