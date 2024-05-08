В Ливнах День Победы пройдет без массовых мероприятий

Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии.

Как сообщили в администрации города Ливны, состоялось внеочередное заседание городской антитеррористической комиссии. Его провел начальник отделения УФСБ России по Орловской области Андрей Кудинов. Основным вопросом стало обеспечение общественной безопасности при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Еще 17 апреля аналогичное заседание провел руководитель оперативного штаба Орловской области, губернатор Андрей Клычков.

Тогда было принято решение рекомендовать муниципальным образованиям принять исчерпывающие меры для обеспечения населения в дни празднования Победы. В Ливнах последовали рекомендациям и предписаниям регионального оперативного штаба. Сообщается, что городской антитеррористической комиссией было принято решение запретить на территории Ливен проведение массовых мероприятий, в том числе митингов, шествия «Бессмертного полка» в традиционном формате, концертов, салютов, фейерверков и иных мероприятий, которые предусматривают участие большого количества людей.

«Скорректированы планы проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, предусматривающие ограниченное число участников (возложение цветов к мемориальным объектам, проведение мероприятий в помещениях), – уточнили в администрации города. – Участники заседания также обсудили меры по обеспечению реализации комплекса межведомственных мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов, на которых будут проводиться мероприятия. В рамках работы комиссии были даны поручения соответствующим службам в рамках их компетенции».

ИА «Орелград»