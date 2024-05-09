В Орле открылась выставка в честь 100-летия Юлии Друниной

Знаменитая поэтесса участвовала в ВОВ, в 1991-м году защищала Белый дом, а после добровольно ушла из жизни.

«Юность моя в огне» – так называется выставка, посвященная 100-летию со дня рождения советской поэтессы Юлии Друниной. Она проработает в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина по 20 мая 2024 года. Как пояснили организаторы, в экспозиции представлены периодические издания, на страницах которых прослеживается жизненный и творческий путь Друниной: «Литературная газета», «Культура», «Вопросы литературы», «Родина», «Русская речь» и др.

Журнал «Литература в школе» окажет методическую помощь педагогам по изучению произведений поэта. Но центром экспозиции стали книги самого автора. Друнина является автором сборников стихов: «В солдатской шинели» (1948), «Тревога» (1963), «Страна Юность» (1966), «Окопная звезда» (1975) и др. Среди немногих прозаических произведений – повесть «Алиска» (1973), автобиографический очерк «С тех вершин» (1979) и публицистика.

Основная тема стихотворений – фронтовая юность со всем ее неустройством и горячим патриотизмом, пылкостью первой любви и невозвратимыми утратами, самоотверженностью дружбы и силой сострадания. «В ее пронзительных, на грани человеческих сил и нервного срыва стихах заключена память и боль о войне, о погибших товарищах, боль о стране, за которую она воевала и которой писала свои стихи», – отмечают в «Бунинке». Первая подборка стихов Друниной была напечатана в начале 1945 года в журнале «Знамя». В марте 1947 года она была принята в Союз писателей, а в 1952 году окончила Литературный институт.

«До конца своих дней Юлия Друнина оставалась чуткой к жизни своих соотечественников и своей родины, – говорят в областной библиотеке. – Трагически был воспринят Друниной развал СССР. В августе 1991 года она вместе с другими россиянами защищала Белый дом. Некоторое время спустя Друнина напишет такие строки: «Безумно страшно за Россию». Через три месяца ушла из жизни добровольно – не смогла принять новую страну и себя в ней. Она могла тысячу раз погибнуть на войне, а ушла из жизни по своей воле 21 ноября 1991 года».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»