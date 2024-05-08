В Орле откроется выставка автохромов Леонида Андреева

Она будет работать в музее писателя.

Открытие выставки «Леонид Андреев. Жизнь в объективе» состоится 15 мая.

Орловский классик был не только выдающимся писателем, но и замечательным фотографом. Андреев начал использовать технику автохрома одним из первых в России.

Знаменитый орловец печатал фотоснимки на стекле. Затем двойные стёкла соединялись между собой тонкой полоской бумаги. При взгляде через стереоскоп создавалось объёмное изображение.

Автохромы, составившие экспозицию, взяты из коллекции фондов Орловского объединённого государственного литературного музея Тургенева. Они попали туда в разные годы благодаря потомкам писателя.

Адрес Дома Леонида Андреева – 2-я Пушкарная, 41. Выставка проработает до 15 сентября.

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ИА «Орелград»